"Это традиционное ежегодное мероприятие, проходящее в формате военно-исторической реконструкции. Кроме того, в рамках фестиваля "У деревни Крюково" среди его участников пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта "ГТО-Казачий Сполох"", — говорится в сообщении.

Фестиваль посвящен доблести и славе казаков-доваторцев в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовывает Хуторское казачье общество "Андреевка" при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В сообщении отмечается, что начало фестиваля в 10:00.