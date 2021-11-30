Местами на территории края в течение двух ближайших суток ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду с порывами до 28 м/с. В горах возрастает риск схода селевых потоков.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в период с 30 ноября по 1 декабря на участке от Анапы до поселка Магри (Сочи), включая Новороссийск, имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.

В восточной половине Азовского моря, в том числе в портах "Ейск" и "Темрюк" ожидается сильный южный и юго-западный ветер, местами до 30-32 м/с.