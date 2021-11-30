"Московско-Тверская ППК запустит ещё одну скоростную "Ласточку" в Клин с 12 декабря. Дополнительный поезд будет ходить утром по выходным и поможет разгрузить следующий за ним тверской экспресс", — говорится в сообщении.

Новая "Ласточка" будет отправляться из Москвы в 8:36 и прибывать в Клин в 9:35. В пути поезд сделает остановки на станциях Химки, Сходня, Крюково (Зеленоград) и Подсолнечная (Солнечногорск).

На данный момент в выходные дни все пассажиры, следующие в Солнечногорск или Клин, используют тверской экспресс в 7:45 и 9:19.