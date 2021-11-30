"В Якутии действие мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции продлено по 15 января 2022 года включительно", — говорится в сообщении.

На территории региона продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не прошедших полный курс иммунизации против COVID-19, а также лиц, имеющих хронические заболевания.

В республике продолжает действовать система пропуска по QR-кодам в места массового скопления людей.

По данным оперштаба Якутии, за сутки выявлено 249 новых случаев заражения COVID-19, в том числе в Якутске — 103 случая.