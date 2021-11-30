До этого "Атлас Девелопмент" строил объекты только в Свердловской области.

"Мы приобрели земельные участки под создание гостиниц в Сочи, планируем, что в следующем году у нас начнется строительство первого объекта. У нас там все в порядке с точки зрения разрешительной документации, мы уже организовываем полноценный филиал. Сочи привлекательный туристический город, мы видим в нем потенциал", — сказал Городенкер.

В перспективе компания планирует начать работу в Москве, Городенкер уточнил, что для запуска проектов в столице пока не хватает ресурсов.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в ноябре 2020 года было зарегистрировано ООО "Специализированный застройщик "Атлас Сочи", в феврале 2021 года — ООО "Специализированный застройщик "Атлас 77".

Застройщик "Атлас Девелопмент" работает с 2006 года. Он занимается строительством жилых и коммерческих объектов, согласно данным сайта компании, в портфеле девелопера находится 3 млн кв. м недвижимости.