«В ближайшие три года 100 миллионов евро будет направлено на новую туристическую программу, которая является частью плана по модернизации и повышению конкурентоспособности туристического сектора, финансируемого из фонда Евросоюза Next Generation. Эта программа направлена на поддержку участников государственного и частного секторов на территории страны, которые работают над одними и теми же турпродуктами», — сказала министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, стратегия объединит государственный сектор и частных игроков рынка с целью создания качественного предложения и продвижения направлений.

«Испания является первопроходцем по внедрению стратегии, отвечающей формированию новых привычек в сфере путешествий. Современные туристы более осознанно относятся к организации свободного времени и досуга и ищут уникальных впечатлений, явно отличающихся от традиционного турпродукта», — отметила глава туристического ведомства Испании.

Главной целью стратегии является поддержка основных игроков, работающих над созданием и адаптацией туристического предложения на уровне страны и для его продвижения на международном уровне. Программа включает в себя, в частности, такие пункты, как диверсификация и расширение «сезонности» поездок, создание новых турпродуктов, ориентирование турпродуктов на новые направления (сельские или внутренние регионы страны) с целью снижения нагрузки на основные туристические направления.

Кроме того, стратегия базируется на необходимости синхронизировать действия в области туризма с планом испанского правительства по преодолению кризиса, связанного с пандемией COVID-19, отмечается в сообщении.