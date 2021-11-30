Соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, во вторник подписал губернатор Александр Усс.

"После введения системы предъявления QR-кодов, в том числе в общепите, было решено отменить все ограничения времени работы заведений. Массовая вакцинация населения помогает нам постепенно отказываться от ранее принятых мер. Надеюсь, что параллельно с увеличением числа жителей, поставивших прививку, будет уменьшаться и количество ограничений", — цитирует пресс-служба слова Усса.

Как сообщалось, ранее в регионе было установлено ограничение времени работы общепита с 7:00 до 23:00 (по местному времени).

С 15 ноября в регионе расширили систему предоставления QR-кодов. Без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя посещать организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). Также с 15 ноября без этих документов запрещено посещение выставок и конгрессных мероприятий.

Кроме того, QR-код о прививке или справку о перенесенном коронавирусе необходимо предоставлять при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Такие же ограничения действуют при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом.