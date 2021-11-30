"К Земле приближается комета, которая обещает стать ярчайшей кометой года. Это комета Леонарда или Leonard (C/2021 A1). 12 декабря 2021 года она пройдет в 35 млн. км от нашей планеты. В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом", — говорится в сообщении.

В планетарии добавили, что в декабре также ожидается пик двух метеорных потоков — Геминиды и Урсиды.

"Звездопад из созвездия Близнецы — в ночь на 14 декабря максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, наблюдаем пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час", — сообщили в планетарии.

Там отметили, что яркая Луна, полнолуние которой состоится 19 декабря, существенно помешает наблюдениям за падающими звездами.