"Был вопрос по использованию нашего приложения в местах общепита "UGRA-QR". Некоторую статистику могу привести. Более 170 тыс. проверено уже посетителей, выявляются порядка 10%, скажем так, людей, которые приходят и показывают чужие QR-коды", — сказал Генкель во вторник на заседании регионального оперштаба.

Он добавил, что власти совместно компетентными органами подготовят предложения, "как на такие случаи, в том числе, реагировать".

Как сообщалось, департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа разработал электронный сервис, позволяющий проверять подлинность QR-кодов. С 15 ноября этот сервис должны использовать все организации, куда вход возможен только при предъявлении QR-кода.

В некоторых муниципалитетах Югры QR-коды введены с 25 октября, во всем округе — с 8 ноября. Электронный код нужен при посещении организаций общественного питания, торговли, культуры, спорта, досуга и развлечений.