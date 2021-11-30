Между тем до празднования Нового года остался месяц, и чиновники не исключают ужесточения ограничений в эти дни, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости.

Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о смягчении введенных из-за коронавируса ограничений, в частности, предоставив некоторым организациям самим решать: использовать QR-коды для доступа посетителей или нет.

"Общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения. Принять такое решение может любая организация", — написал Никитин в своем инстаграме.

Так, для театров и концертов с входом по кодам отменен запрет на антракты и буфеты, заполняемость увеличится до 70%.

"Для общепита, если вход по кодам, снимется запрет на банкеты и требования по расстановке столов, а также не будет ограничений по режиму работы. Остальные с 1 по 30 декабря работают с 6.00 до 23.59. В кинотеатрах, если вход по кодам, будет допускаться 100% рассадка вместо 60%", — написал глава региона.

Между тем, по наблюдениям корреспондента "Интерфакса", ряд таких организаций, в частности, кинотеатры, музеи и фитнес-центры, предпочли пускать посетителей без кодов, пусть и с ограничением по численности гостей.

Доступ по QR-кодам или мультипассам в Нижнем Новгороде сохранился для посетителей массовых мероприятий, спортивных объектов, театрально-концертных и конгрессно-выставочных организаций и ТРЦ.

Между тем в Ульяновской области с 1 декабря вход в ТРЦ будет разрешен без QR-кода в будни с 8:00 до 15:00.

Кроме того, с 1 декабря разрешена работа общепита и кинотеатров с заполняемостью 100% и 70% соответственно, а также проведение церемоний государственной регистрации браков в присутствии гостей.

Однако QR-коды в Ульяновской области останутся обязательным условием посещения общепита и кинотеатров.

Власти Чувашии разрешили гражданам посещать органы власти для получения госуслуг без QR-кодов.

Кроме того, по информации Минэкономразвития Чувашии, поступили обращения граждан с просьбой включить в перечень торговых объектов, в которые разрешается вход без использования системы QR-кодов, магазины медтехники.

А жители Кировской области вновь смогут посещать МФЦ без QR-кодов.

Губернатора региона Игорь Васильев отметил: "Чтобы ввести послабления и в других сферах, необходимо не только не снижать темпы вакцинации, но и увеличивать их".

А в Самарской области власти разрешили проведение конгрессно-выставочных мероприятий в специализированных помещениях при предъявлении QR-кодов либо отрицательного ПЦР-теста, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения. Ранее такие мероприятия были под запретом.

Между тем некоторые регионы уже озвучили свои планы ужесточить антиковидные меры в новогодние праздники.

Так, введение документа о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании может стать обязательным условием для посещения праздничных мероприятий к Новому году в Оренбургской области, сообщила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.

"Мы обсуждаем вопрос, чтобы на период новогодних дней — с 20-х чисел (декабря — ИФ), когда это приобретет, безусловно, массовый характер, праздники были безопасны. Скорее всего, часть из них будет ограничена наличием сертификата о прививке либо о перенесенном заболевании. Эти изменения, скорее всего, появятся в следующей версии указа", — сказала министр.

При этом она отметила, что у властей "нет никаких мыслей по поводу запретов корпоративов". Последним изменением в указ губернатора региона снято ограничение в 30 человек для проведения мероприятий в кафе и ресторанах.

В настоящее время документы о вакцинации или отсутствии коронавируса для посещения кафе и ресторанов в Оренбуржье не требуются.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил изучить возможность введения полного запрета работы предприятий общественного питания в период с 31 декабря на 1 января.

В свою очередь руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов сообщил "Интерфаксу" о снижении в регионе темпов вакцинации и отметил, что властям не хотелось бы, чтобы рост заболеваемости омрачил новогодние праздники.

"Поэтому если темпы вакцинации не восстановятся, то введение ограничений очень вероятно", — добавил он.

Уже известно, что QR-коды понадобятся при посещении резиденции мордовского Деда Мороза — Якшам Атя, которая откроется в начале декабря. Резиденция будет расположена в Мордовском государственном национальном театре в Саранске.

"Для посещения резиденции взрослым понадобится код", — сообщили "Интерфаксу" в кассе театра.

А власти Пермского края уже объявили, что все массовые мероприятия, запланированные до 10 января будущего года, должны быть отменены или перенесены.

По данным пресс-службы краевого правительства, до окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах возможно только жителям с иммунитетом против COVID-19. Речь идет о тех, кто имеет сертификат вакцинации от коронавируса или QR-коды.

Верховный суд Чувашии в понедельник не стал удовлетворять коллективное исковое заявление к главе республики Олегу Николаеву, в котором оспаривается, в частности, его указ о режиме QR-кодов.

Представитель суда сообщил "Интерфаксу", что истцы, в частности, оспаривали указ главы Чувашии от 29 июня 2021 года, где были установлены ограничения на посещение общественных мест непривитыми гражданами, а также пункты другого указа главы республики, касающиеся введения в регионе QR-кодов осенью этого года.

В числе истцов были указаны 12 человек, в качестве ответчика — глава Чувашии, в качестве заинтересованных лиц — Конституционный суд РФ, правительство РФ, прокурор Чувашии и республиканское управление Роспотребнадзора.

Между тем депутаты региональных парламентов на заседаниях большинством голосов поддерживают изменения в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", касающиеся использования QR-кодов в общественных местах.

Так, федеральную инициативу уже поддержали депутаты в Удмуртии, Татарстане, Башкирии, Пермском крае, Чувашии, Оренбургской, Пензенской и Нижегородской областях.

На текущей неделе этот вопрос будет вынесен на обсуждение народных избранников в Марий Эл. А комитет по государственному строительству Саратовской областной думы во вторник одобрил федеральный законопроект и вынес его на рассмотрение на внеочередном заседании парламента.

Как сообщалось, правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.