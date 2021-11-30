"Мы должны были завершить навигацию и разводку мостов в ночь на 30 ноября, но из-за большого количества снега мы не смогли развести Литейный мост, из-за большой снежной нагрузки автоматика не дала нам развести его", — сказал он.

По его словам, сейчас в акватории Невы стоит одно судно перед Литейным мостом. Для его прохода будут разведены в ночь на 1 ноября Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Разводка начнётся по графику, завершится сразу после прохода судна.

Кочин пояснил, что механизм моста мог бы справиться с разводкой моста, но автоматика не дала развести, чтобы не увеличивать нагрузку на гидравлику.

"Мы попробуем развести Литейный мост, но если погодные условия не позволят, то разведем на следующую ночь", — добавил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Всего в навигацию 2021 года было произведено 2212 разводок, проведено 2965 судов.

В Петербурге 18 разводных мостов. В период навигации регулярно разводятся Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского, Володарский, Биржевой и Тучков мосты. Кантемировский, Сампсониевский и Гренадерский мосты разводятся по предварительной заявке.

Как сообщалось, в северной столице к утру вторника выпало 16 см осадков, что составляет почти треть от месячной нормы ноября. Синоптики прогнозировали с вечера понедельника и в течение вторника в Петербурге до 20 см осадков. Пробки на дорогах города утром вторника достигали 10 баллов.