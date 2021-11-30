"В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края перевозка пассажиров по маршрутам воздушных линий внутри Хабаровского края будет осуществляться при предъявлении при посадке QR-кода вакцинированного или переболевшего COVID-19, справки о вакцинации либо отрицательного результата ПЦР-тестирования", — сказано в сообщении.

При этом данные ограничения не распространяются на рейсы, соединяющие Хабаровский край с другими регионами РФ, а также на вход в здание аэровокзалов международного аэропорта Хабаровск.

Среди ограничений, действующих в терминале аэропорта Хабаровска, остается обязательное предъявление QR-кода вакцинированного (либо документов его заменяющих) при посещении точек общественного питания в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов заявил, что система QR-кодов о вакцинации от коронавируса на внутренних авиалиниях заработает в Хабаровском крае, как и планировалось, с 1 декабря.

"Все, что анонсировалось в отношении внутренних авиалиний, прошло экспертизу в прокуратуре края и в транспортной прокуратуре края, получило соответствующую поддержку. Поэтому внутренние авиалинии будут с проверкой QR-кодов", — сказал Никонов во вторник на пресс-конференции в хабаровском пресс-центре "Интерфакса".