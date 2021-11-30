"На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. По информации Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, с вечера и до конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря на территории Сочи прогнозируется очень сильный ветер. Максимальная скорость ветра в отдельных районах курорта достигнет 30-35 м/с", — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Кроме этого, отмечается в сообщении, "в течение суток 1 декабря на участке Магри — Веселое (Территория Большого Сочи — ИФ) ожидается сильное волнение моря".

В свою очередь гидрометеоцентр Сочи сообщает, что прохождение холодного фронта будет сопровождаться выпадением сильных осадков, на побережье 25-35 мм, в предгорной и горной зоне 50-80 мм. На море усилится волнение до 4-5 баллов с высотой волн 1,5-2,5 метра.

"С вечера 30 ноября и 1 декабря прохождение следующей фронтальной волны будет сопровождаться усилением ветра 22-27 м/с и осадками, на побережье 20-30 мм, в предгорьях и горах 30-40 мм, в Красной Поляне дождь начнет переходить в мокрый снег. Волнение моря усилится до 5 баллов, высота волны достигнет 3,5 м", — подчеркивается в сообщении.

Далее, с вечера 1 декабря и ночью 2 декабря очередная фронтальная волна принесет меньшее количество осадков, на побережье 15-25 мм, в предгорьях и горах 20-30 мм, в Красной Поляне осадки в виде снега с дождем и мокрого снега.

"Максимальные порывы ветра — до 20 м/с. Температура воздуха понизится ночью до +4+5, в Красной Поляне — до 0 градусов. Днем 2 декабря погода стабилизируется", — отмечает гидрометцентр Сочи.

Городская администрация напоминает сочинцам и отдыхающим о мерах безопасности

"Жителям и гостям Сочи рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. При возникновении происшествий населению необходимо звонить по номеру 112", — подчеркивает пресс-служба горадминистрации.

Для координации всех сил и средств и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий круглосуточно работает муниципальный оперативный штаб.