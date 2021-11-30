«По оценкам экспертов, на организованный поток в Великом Устюге приходится минимум 60%. Туроператоры с трудом отработали прошлую зиму, они и так в тяжелом положении из-за пандемии, а здесь им наносят еще один удар в разгар сезона. Транспорт и отели забронированы и уже выставляют счета, которые надо оплачивать, убытки туркомпаниям никто не компенсируют. Понятно, что Роспотребнадзор страхуется в сложной эпидемиологической ситуации. Но непонятно, почему весь декабрь группам ехать можно, а в каникулы – нельзя. И почему запрет не касается индивидуалов: они менее заразные?», — говорит она.

По ее словам, туроператоры возмущены еще и тем, что выбран самый жесткий вариант запрета, причем за две недели до начала заездов. «Дети едут в Великий Устюг в основном на один день и чаще всего не живут в отелях. К тому же большинство экскурсий – на открытом воздухе. Группы не по 30 человек, а вполовину меньше. Можно было обговорить маршруты в резиденции и развести группы», – добавляет эксперт.

Она отметила, что в последние годы в Великий Устюг нет массового потока детских групп, который начал сокращаться еще пять лет назад из-за ограничений для школ, а в пандемию упал еще больше. «Сейчас организованные группы детей составляет около 20% от общего числа туристов. Сразу после появления информации о запрете у туроператоров начались аннуляции. При этом у туроператоров, которые продают индивидуальные туры, проблем нет. Они продают туры в Великий Устюг в штатном режиме», — добавила Тюрина.

По данным туркомпаний, Великий Устюг в этом году пользуется повышенным спросом у туристов на новогодние каникулы. Загрузка средств размещения в этот период уже достигла 80%.

В понедельник управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области рекомендовало запретить въезд в Великоустюгский район организованных детских групп из других регионов в период новогодних и рождественских каникул в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, складывающейся на территории России из-за распространения новой коронавирусной инфекции.