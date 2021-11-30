"В связи с поступившим штормовым предупреждением наш зоопарк временно закрывается для посетителей. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий", — говорится в сообщении.

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве во вторник с "желтого" до "оранжевого". Предупреждение действует до 21:00 из-за усиления ветра до 20-25 м/с. "Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Мэр Москвы Сергей Собянин также предупредил жителей столицы в своем твиттере: "Помимо осадков, дождя, снега и гололеда, усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 м/с. Это реальная опасность для жизни. Берегите себя".