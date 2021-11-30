На окружных этапах жюри оценило 445 конкурсных заявок, в финал прошло 275 проектов. Лауреатами стали 124 из них. Дипломы победителей и призеров ежегодного конкурса получили 35 из 60 регионов-участников.

"Для Алтайского края как региона, который стремится быть в авангарде развития туризма, премия "Маршрут года" — это замечательная возможность представить свои новые проекты столь внушительной и серьезной аудитории и экспертам", — приводятся в сообщении слова врио директора Туристского центра Алтайского края Сергея Поповича.

Он отметил, что конкурс открывает направления развития сотрудничества с другими регионами, которые ищут новые способы привлечения туристов.

Два проекта из Алтайского края заняли первое место. В номинации "Лучший маршрут для пожилых людей" победила заявка "Активное долголетие", презентованная краевым центром детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай". Первое место в номинации "Лучший межрегиональный маршрут" разделили проект "Золотое кольцо Алтая", представленный курортным отелем "Беловодье" (Белокуриха), и маршрут "Все оттенки Жигулевского" (Самара).

В призовую тройку проектов в номинации "Лучший туристический путеводитель" вошло издание "Путешествуй по Алтайскому краю", заявленное Алтайтурцентром — оно заняло второе место. В номинации "Лучший маршрут в городе" третье место занял "Барнаул. Маленькие уголки Петербурга", также разработанный в краевом центре детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай".

Пресс-центр напоминает, что в 2020 году в число победителей и дипломантов VII Всероссийской премии "Маршрут года" вошли два проекта из Алтайского края.

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" присуждается с 2014 года по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Организаторами мероприятия в 2021 году выступили министерство по туризму и молодежной политике Пермского края, Центр развития туризма, ФРОС Region PR и компания "Консалтинг-Тур". Финал прошел при поддержке правительства Пермского края.