Вылеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. На маршруте "ЮВТ Аэро" задействует авиалайнеры Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

"ЮВТ Аэро" выполняла этот рейс в 2020 году, затем он перестал субсидироваться государством, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании. "Сейчас субсидирование возобновлено, и авиакомпания вернула рейс в расписание", — сказал он.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. По данным на сайте Росавиации, базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и аэропорт "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429. Единственным владельцем "ЮВТ Аэро", согласно ее отчетности, является Александр Яшин.