Сервис тестируется сейчас на базе одного из санаториев в городе Саки на западе Крымского полуострова.

"Санатории стараются привлечь как можно больше гостей, а это уже невозможно без современных технологий, средств автоматизации, применения искусственного интеллекта", — цитирует Нудьгу пресс-служба.

Сервис включает три части: админ-панель, сервер и приложение. С их помощью администрация санатория мониторит работу кабинетов и собирает статистику, сотрудники регистрируют услуги по NFC-картам, а гости имеют личный кабинет с расписанием процедур, доступом к актуальному меню, афише мероприятий и возможностью забронировать номер. Приложение для сотрудников тестируется в действии, клиентский вариант дорабатывается.

"Также мы создадим терминалы, которые смогут считывать электронную карту гостя и отображать его расписание. Они будут стоять в корпусах санатория. Хотим разработать систему виртуальной панорамы, чтобы терминал выдавал карту, как добраться до того или иного кабинета", — приводятся в пресс-релизе слова главного разработчика, выпускника Физико-технического института КФУ Дмитрия Кухты.

Отдельная часть системы — искусственный интеллект. Нейронная сеть будет работать в виде рекомендательной системы по подбору процедур и лечения.

"Иногда возникают ситуации, когда гость уже купил путевку и оплатил процедуру, но оказывается, что у него имеются определенные противопоказания. Гость не получает желаемое лечение и остается недовольным. Потому мы хотим создать нейросеть, которая обучена по существующим показаниям и противопоказаниям определять рекомендуемые и нерекомендуемые процедуры пациенту", — добавил Кухта.