По его данным, заразившийся данным штаммом недавно прибыл в Японию из Намибии.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что в целях предотвращения проникновения в страну южноафриканского штамма коронавируса "омикрон" со вторника запрещается въезд на японскую территорию всех иностранцев. Этим запретом отменяются послабления на въезд в Японию для ряда категорий иностранцев, введенные с 8 ноября.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.