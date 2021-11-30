"Волго-Донской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Волгограде в 7:53 по техническим причинам экстренно сел рейс Нижневартовск — Минеральные Воды авиакомпании "Азимут". По данным пресс-службы волгоградского авиаузла, на борту самолета находились 75 пассажиров, все они перемещены в здание терминала аэропорта. В ближайшее время ожидается прибытие резервного борта из Ростова-на-Дону.

Источник "Интерфакса" сообщал, что пассажирский лайнер, направляющийся из Нижневартовска в Минеральные воды, экстренно прервал полет из-за отказа одного из двигателей и запросил посадку в Волгограде.

Superjet, на котором выполнялся рейс, отстранен от полетов.