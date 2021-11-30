"На борту самолета находились 75 пассажиров, на данный момент все они перемещены в здание терминала аэропорта для ожидания резервного борта из Ростова-на-Дону", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что самолёт приземлился Волгограде в 07:53. Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что пассажирский лайнер, направляющийся из Нижневартовска в Минеральные воды, экстренно прервал полет из-за отказа одного из двигателей и запросил посадку в Волгограде. Superjet, на котором выполнялся рейс, отстранен от полетов.