«Ростуризм в рамках межведомственных рабочих групп отработал вопросы обеспечения безопасности туристов. Регионы подтвердили готовность к зимнему туристическому сезону, в том числе в части синхронизации работ различных служб, связанных с безопасностью граждан. Также Ростуризмом и субъектами проработаны меры реагирования при сложных метеоусловиях», — цитирует пресс-служба зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

Как подчеркнул вице-премьер, особое внимание при подготовке к сезону уделялось соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, предписанных Роспотребнадзором. «Напомню, каждый субъект в зависимости от ситуации с распространением COVID-19 самостоятельно принимает решение о введении дополнительных ограничений. Мы просим туристов быть внимательными и заранее проверять информацию о действующих на территории того или иного региона ограничениях», — цитирует его пресс-служба.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, рассказала, что соответствующие службы регионов проверили надежность инфраструктуры (включая подъемники), отработали меры реагирования при сложных метеоусловиях и сходе лавин, проверили систему навигации и оповещения для туристов при ЧС и плохой погоде, следят за строгим соблюдением антиковидных рекомендаций Роспотребнадзора.

«Так как активный зимний отдых часто связан с маршрутами повышенной опасности, то мы просим туристов обращаться только к аттестованным регионами гидам, и аттестованным спортивными федерациями инструкторам-проводникам. Если маршрут включает в себя нахождение в горной местности или вдали от населенных пунктов и дорог, то мы рекомендуем страховать свой маршрут с включением услуги эвакуации вертолетом. Такая страховка стоит в среднем порядка 5-6 тысяч рублей. Также перед выходом на маршруты повышенной сложности мы настоятельно рекомендуем туристам регистрироваться в МЧС на Госуслугах», — сказала она.

Догузова добавила, что Ростуризм просит курорты предупреждать туристов о рисках при обращении к неаттестованным гидам и инструкторам и помогать им в выборе добросовестных туроператоров.