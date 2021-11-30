«Сейчас активно идут бронирования на Новый год. Традиционно наибольшей популярностью пользуется горнолыжный отдых. По прогнозам регионов, российские горнолыжные курорты на период новогодних праздников будут загружены почти на 100%, при этом качественные и современные объекты размещения 3+, 4 и 5 звезд уже полностью забронированы. Средняя загрузка гостиниц на российских курортах в этом зимнем сезоне, по прогнозу, составит 70-80%», — сказала она.

По словам главы Ростуризма, среди курортов традиционно популярны Красная Поляна в Сочи, Архыз, Домбай и Приэльбрусье на Северном Кавказе, Хибины в Мурманской области, Гора Белая на Урале, «Горный воздух» на Сахалине и Шерегеш в Кузбассе, куда 27 ноября полетел первый рейс чартерный программы из Москвы.