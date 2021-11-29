В Стамбуле порывистый ветер унес жизни по крайней мере четырех человек, в том числе одного иностранца, в провинции Зонгулдак погиб один человек, еще 19 человек получили травмы, отмечает "Хюрриет".

Между тем, государственная метеорологическая служба Турции предупредила о неблагоприятных погодных условиях в 52 турецких провинциях. Шторм нанес сильный ущерб району большого Стамбула, там обрушилась часовая башня, затонули несколько рыболовецких судов, затоплены автотрассы, в связи с неблагоприятными метеоусловиями закрыт аэропорт "Сабиха Гёкчен", расположенный в азиатской части города.