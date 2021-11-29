В рамках фестиваля состоится около 200 праздничных мероприятий как в обычном, так и в онлайн-формате, а также множество мастер-классов, игр, конкурсов, интерактивных программ и спортивных мероприятий.

"Среди наиболее значимых событий — "Новогоднее уличное телевидение", "Почта Деда Мороза", праздник "Новогодний переполох", квест "Северное сияние", "Новогодний бал в Есенинке", праздник "Рождественское чудо", фестиваль "Хоккей в валенках", онлайн-конкурс "Самая новогодняя история" и многое другое", — говорится в сообщении.

По данным пресс-служба гордумы, на мероприятия, связанные с празднованием Нового года и Рождества, в Рязани планируют выделить 2,8 млн рублей.