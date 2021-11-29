"Кабинет министров Киргизии объявил о реализации мероприятий, направленных на недопущение распространения нового штамма коронавирусной инфекции на территории страны, с 1 декабря. Иностранным гражданам и киргизстанцам для въезда в республику необходимо будет в обязательном порядке иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию перед прибытием в страну, независимо от статуса вакцинации", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, на основании сведений о новом штамме "омикрон", с целью принятия мер по недопущению завоза и его дальнейшего распространения, Минздрав Киргизии будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в странах, где выявляются очаги заражения штаммом "омикрон", с целью передачи списка таких стран в Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности. Гражданам таких стран будет запрещен въезд на территорию Киргизии.

Министерствам и ведомствам поручено находиться в полной готовности на случай осложнения эпидемиологической ситуации в республике, связанной с новым штаммом COVID-19.

Ранее кабмин Киргизии провел экстренную консультацию с ВОЗ по вопросам нового штамма COVID-19.