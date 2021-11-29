"Сейчас мы не располагаем какой-либо позитивной информацией, не видим факторов существенного снижения цен на топливо (в 2022 году — ИФ)", — сказал Чиханчин в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

Как сообщалось, расходы группы "Аэрофлот" на топливо за 9 месяцев 2021 года увеличились на 42% по сравнению с тем же периодом 2020-го, до 87,9 млрд руб. Такой резкий рост показателя в компании объяснили скачком цен на топливо, а также увеличением объема перевозок и налета часов.

Средняя цена на топливо для группы за 9 месяцев выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в III квартале рост составил 57%, уточняли в "Аэрофлоте".