"Наша задача не только не допускать незаконной охоты, регулировать численность промысловых животных, но и сохранять охотничьи традиции, которые являются неотъемлемой частью отечественной культуры", — прокомментировал инициативу зампреда правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что соколиная охота безусловно относится к объектам нематериальной культуры, она ведет свое начало с IX века.

"Подмосковные популяции хищных птиц сегодня находятся в хорошем состоянии, постоянно растут, и это дает возможность сохранить и даже приумножить традиции соколиной охоты", — цитирует Разина пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Там добавили, что в Москве и Подмосковье несколько известных питомников хищных птиц и реабилитационные центры. Ловчие птицы помогают охранять небо над аэропортами.

Ведомство отмечает, что включение соколиной охоты в Реестр объектов нематериального культурного наследия позволит сохранить знания о древнем искусстве разведения и обучения соколов, приобщить больше людей к этому традиционному виду спортивной охоты.