Как сообщают организаторы, премия вручалась в 15-и номинациях, а ее участниками в 2021 году стали 420 компаний. «В ходе онлайн-голосования за претендентов на награды было подано почти 700 тыс. голосов. Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше 100 признанных профессионалов рынка MICE&BT», — говорится в сообщении.

Церемония вручения премии впервые с 2010 года прошла не в Москве, а в Екатеринбурге. В следующем году она пройдет в Самаре.

Лучшая конгрессной гостиницей Москвы категории 5* назван Hyatt Regency Moscow Petrovksy Park, лучшей региональной конгрессной гостиницей 5* — Lotte Hotel Samara (Самара). В номинации «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий» победил конгресс-центр технопарка «Жигулёвская долина» (Тольятти). В номинации «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий. Всесезонные курорты» — курорт "Роза Хутор" (Сочи).

Лучшим организатором конференций названа компания «Майс Маркет» из Самары. Лучшим организатором инсентив-программ – «Демлинк Атлас» из Москвы. Лучшим business travel агентством стала компания «Авиацентр» из Москвы. Самый инновационный региональный конгрессно-выставочной центр – «Экспофорум-Интернэшнл» (Санкт-Петербург), лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации – конгрессно-выставочное бюро Cанкт-Петербурга. Лучшим зарубежным офисом в сфере продвижения MICE назван Visit Hungary — Офис по туризму Венгрии.