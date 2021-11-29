В городской администрации уточнили, что нарушителями оказались заведения, расположенные на улицах Пестеля и Рубинштейна, 4-й Советской, Воронежской, Садовой улицах, Коломяжском и Комендантском проспектах, на проспекте Испытателей.
Кроме работы в ночное время в этих местах выявлены другие нарушения: отсутствовали QR-коды и разметка, не велись журналы дезинфекции и термометрии, зафиксировано курение кальянов, персонал не носил маски.
По результатам проверок возбуждены административные производства. "Нарушители заплатят штраф", — заявили в пресс-службе губернатора.
Работу бара на улице Рубинштейна приостановили сотрудники Следственного комитета. На месте они изъяли алкогольную продукцию, два кассовых аппарата, составили протокол осмотра места происшествия, помещение опечатали.
В дневное время инспекторы проверили 130 объектов — 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов, 16 объектов по предоставлению услуг. Нарушения выявлены только в шести — у них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников.
Сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле ежедневно проверяют организации торговли, общественного питания и сферы услуг. В некоторых рейдах принимают участие полицейские и сотрудники СК.