"В ночное время проинспектировано 30 объектов общепита. Большинство из них соблюдали антиковидные требования и были закрыты после 23.00. Проигнорировали запреты и продолжали принимать посетителей 10 баров, кафе, кальянных и ночных клубов", — говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что нарушителями оказались заведения, расположенные на улицах Пестеля и Рубинштейна, 4-й Советской, Воронежской, Садовой улицах, Коломяжском и Комендантском проспектах, на проспекте Испытателей.

Кроме работы в ночное время в этих местах выявлены другие нарушения: отсутствовали QR-коды и разметка, не велись журналы дезинфекции и термометрии, зафиксировано курение кальянов, персонал не носил маски.

По результатам проверок возбуждены административные производства. "Нарушители заплатят штраф", — заявили в пресс-службе губернатора.

Работу бара на улице Рубинштейна приостановили сотрудники Следственного комитета. На месте они изъяли алкогольную продукцию, два кассовых аппарата, составили протокол осмотра места происшествия, помещение опечатали.

В дневное время инспекторы проверили 130 объектов — 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов, 16 объектов по предоставлению услуг. Нарушения выявлены только в шести — у них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле ежедневно проверяют организации торговли, общественного питания и сферы услуг. В некоторых рейдах принимают участие полицейские и сотрудники СК.