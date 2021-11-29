«Сегодня в регионе начинает действовать система «единого» билета, благодаря которой у пассажира появится возможность совершить пересадку непосредственно в аэропорту или на железнодорожном вокзале Новокузнецка на специализированные комфортабельные автобусы, снабженные вместительным багажным отсеком для горнолыжного оборудования, и доехать на них напрямую до территории гостиничных комплексов, расположенных в Шерегеше», — говорится в сообщении.

Такие перевозки здесь ранее не осуществлялись. Туристы, следующие на горнолыжные курорты, пользовались услугами случайного транспорта или заказывали трансфер.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», на сайте и в приложении. Билет «самолет + автобус» можно оформить через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты, в том числе онлайн.

Информацию о расписании и местах покупки можно узнать на официальном сайте АНО «ЕТД» в разделе «Единый билет», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-006.

На сегодняшний день уже запущены маршруты по «единому» билету на горнолыжные курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и Романтик с пересадкой через транспортно-пересадочные узлы − Международный аэропорт Минеральных Вод имени М.Ю. Лермонтова, железнодорожный вокзал Минеральных Вод, а также железнодорожную станцию Невинномысска.