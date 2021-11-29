По информации дипмиссии, из-за приостановки авиасообщения и отмены всех рейсов в Россию в связи с появлением в стране нового штамма коронавируса находящиеся в ЮАР российские граждане не могут вылететь домой.

«Сотрудники Генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолеты российских граждан, которые могли бы вернуться в Россию транзитом через Европу. По имеющейся информации, вывозить пассажиров из страны продолжает Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов Air France и British Airways. Генконсульством совместно с посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна. Ориентировочные даты вылета – 1-3 декабря. Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну», — говорится в сообщении дипмиссии.

В Генконсульстве подчеркивают, что рейс из Кейптауна организуется компанией «Pro Trener» и носит исключительно коммерческий характер. Как следует из информации в телеграмм-канале, созданном дипломатами специально для застрявших россиян, самолет сможет взять на борт 15-16 человек. Положительный ответ на вопрос о том, намерены ли они воспользоваться этим рейсом для возвращения в Россию, дали 74% из более чем 200 участников опроса, проведенного в канале.

Генконсульство также сообщает, что представитель группы застрявших туристов побывал в дипмиссии и обсудил с дипломатами проблемы, возникшие у россиян. «В ходе встречи обозначился круг наиболее актуальных вопросов, среди которых отсутствие в Кейптауне свободного номерного фонда для проживания. Вопрос взят в проработку, ведется поиск подходящего жилья», — говорится в сообщении.

Обращаться в консульство россиянам советуют по телефону дежурного дипломата – (+27 (082) 374-0518).

Штамм "омикрон", который может быть более заразным, чем исходный вариант коронавируса, и более заразным, чем получивший распространение в РФ штамм "дельта", был впервые выявлен неделю назад в Южной Африке, после чего его обнаружили у заболевших в ряде стран. Россия в связи с этим с 28 ноября ограничила въезд для граждан Гонконга, ЮАР, Намибии, Зимбабве, Танзании, Мадагаскара и некоторых других стран Африки. Оперштаб также поручил Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование для прибывающих из этих государств.

Часть авиакомпаний отменили рейсы из ЮАР, а некоторые, в частности, KLM, перестали сажать на свои борта граждан стран, не входящих в Евросоюз.