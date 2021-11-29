В аэропорту будут представлены обновленные залы для отправляющихся и прибывающих рейсов. Кроме того, начнет работать пассажирский центр, объединяющий различные виды транспорта.

«В терминал можно попасть прямо из нового парковочного здания и железнодорожного вокзала всего за пару минут. Автобусный вокзал и остановки такси расположены прямо у дверей входа. С 1 декабря машины и такси для высадки пассажиров смогут подъезжать прямо к главной двери», — говорится в сообщении.

Летом 2022 года заработает новая зона проверки безопасности и регистрации на рейсы, а также откроется зона ресторанов. В 2023 году завершатся работы по перестройке выходов на посадку и зоны выдачи багажа для пассажиров из Шенгенской зоны.

В целом, по данным Finavia, после реновации площадь терминала увеличится на 45%. Количество выходов с телетрапами для широкофюзеляжных самолетов увеличится вдвое, до 16. На 50% вырастет пропускная способность паспортного контроля и сортировки багажа.

Компания Finavia инвестирует в проект по расширению 1 млрд евро. «Мы гордимся тем, что мы можем предложить пассажирам здания мирового уровня. Терминал, его сооружения и услуги уже стали новой визитной карточкой Финляндии. Для многих людей именно аэропорт Хельсинки становится первой точкой контакта с нашей страной», — сказал вице-президент по технологии и устойчивости Finavia Хенри Ханссон, слова которого приводятся в сообщении.