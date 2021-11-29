«Средние расходы туристов на поездки значительно выросли – с $1 тыс. в 2019 году до $1,3 тыс. в 2020, а в 2021 году, как ожидаются, достигнут $1,5 тыс.. Это связано с отложенным спросом и сбережениями, сделанными туристами из-за закрытых границ. Кроме того, более высокие траты на поездки стали результатом роста стоимости транспорта и размещения в отелях, а также того, что туристы сейчас проводят в путешествиях больше времени», — отмечают в организации.

По ее данным, доходы стран от международного туризма выросли в связи с ростом числа прибытий по сравнению с 2020 годом. Так, Мексика в третьем квартале заработала на туризме столько же, сколько в 2019 году. В Турции поступления сократились на 20%, во Франции и Германии – на 27 и 37% соответственно, но эти результаты лучше, чем за два первых квартала года.

«Доходы от международного туризма могут достичь $700-800 млрд, что будет выше результата 2020 года, но на 50% меньше, чем в 2019 году. Экономический эффект туризма в 2021 году оценивается в $1,9 трлн, что значительно ниже, чем было в 2019 году — $3,5 трлн», — подчеркивают в UNWTO.