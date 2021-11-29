"2 декабря, как всегда, на широте Мурманска наступит полярная ночь. Первый рассвет на широте Мурманска наступит 11 января, согласно расчетному времени, в 12:36 мск, заход — в 13:16 мск", — сообщила климатолог Александра Анциферова.

С 26 ноября полярная ночь наступила в районе самой северной в Мурманской области метеостанции — на полуострове Рыбачий в Вайда-Губе. В Териберке, популярном среди туристов селе на берегу Баренцева моря, полярная ночь наступит 30 ноября.

Самая короткая полярная ночь будет на широте отдаленного и труднодоступного села Краснощелье в Ловозерском районе и поселка Зашеек вблизи города Полярные Зори. Там полярная ночь наступит 21 декабря и закончится 22 декабря, добавила Анциферова.

Как сообщалось, чтобы дети легче перенесли полярную ночь, в Мурманске проводят сезонную оздоровительную кампанию: с согласия родителей и при условии отсутствия противопоказаний дошкольникам под присмотром медсестер трижды в день дают рыбий жир со вкусами фруктов и ягод. За десять лет проведения кампании ее участниками стали 45 тыс. детей. По отзывам родителей и медиков, дети стали меньше подвержены сезонным простудным заболеваниям.

Для школьников вводится щадящий режим: уроки начинаются позднее и их продолжительность сокращена на пять минут. При этом учителям рекомендовано снизить объем домашних заданий и не задавать их вообще на выходные.

После окончания полярной ночи в Мурманске традиционно проходит акция "Первый рассвет". На автобусах желающих доставляют к подножию сопки Солнечная горка, откуда в безоблачную погоду можно увидеть первые лучи солнца, а организаторы включают песню "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура") из советского мультфильма "Бременские музыканты". Традицию ввел в 2007 году мурманский эколог-активист Александр Пютсеп. В 2014 году Пютсепа не стало, но традиция была продолжена. За время существования акции "Первый рассвет" количество ее участников выросло с 4 до 500 человек.

Помимо Мурманска в России полярная ночь опускается на Норильск, Воркуту, Нарьян-Мар и Новый Уренгой.