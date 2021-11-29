«Пока это не влияет на спрос, все относительно спокойно. Тем более, что вчера Роспотребнадзор заявил, что новый штамм не обнаружен в России. Но мы ожидаем, что многие туристы будут мониторить ситуацию и обращать внимание на решения разных стран по возможным ограничениям, соответственно, глубина продаж несколько сократится», — сказала она, отвечая на вопрос о том, как новый штамм влияет на продажи туров.

По словам Ломидзе, прогнозировать снижение объема продаж сейчас невозможно. «Но ситуация может измениться, если российский оперштаб примет решения о введении каких-то ограничений на поездки в связи с новым штаммом», — подчеркнула она.

В компании TEZ TOUR порталу «Интерфакс-Туризм» также сообщили, что снижения спроса на наиболее сейчас популярное зарубежное направление, Египет, не наблюдают. «Это направление занимает лидирующие позиции по числу бронирований на новогодние праздники. Доля Египта в структуре продаж на высокие зимние даты составляет порядка 40%. На минувших выходных продажи шли очень активно, так как отели страны поддержали акцию "Чёрная пятница", предоставив выгодные скидки на размещение», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Штамм "омикрон", который может быть более заразным, чем исходный вариант коронавируса, и более заразным, чем получивший распространение в РФ штамм "дельта", был впервые выявлен в Южной Африке, после чего его выявили у заболевших в ряде стран. Россия в связи с этим с 28 ноября ограничила въезд для граждан Гонконга, ЮАР, Намибии, Зимбабве, Танзании, Мадагаскара и некоторых других стран Африки. Оперштаб также поручил Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование для прибывающих из этих государств.

Власти Бельгии 26 ноября сообщили о первом в Европе случае выявления нового штамма. Он был обнаружен у туристки, вернувшейся из Египта. В Роспотребнадзоре, отвечая на вопросы журналистов о возможном завозе «омикрона» из Египта, в воскресенье заявили, что в России по состоянию на 28 ноября новый штамм не выявлен.