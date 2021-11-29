"Все данные указывают на то, что он более заразный. Но при этом у нас нет никаких сведений, указывающих на то, что вирус приводит к более тяжелым последствиям. Также нет данных о том, что на него не действуют вакцины", — приводит его слова телеканал TGcom24.

"Когда мы говорим, что обеспокоены вариантом "омикрон", то, как мне кажется, мы преувеличиваем опасность", — добавил Локателли.

Он заверил, что вакцинированные от COVID-19 итальянцы "в большой степени защищены" от "омикрона". По словам Локателли, ни один из предыдущих штаммов не "умел" обходить защиту, предоставляемую вакцинами. Он считает, что "омикрон", возможно, немного лучше, чем предыдущие штаммы, противостоит антителам, генерируемым вакцинами.

Италия входит в число стран, в которых были обнаружены случаи заболевания именно "омикроном".