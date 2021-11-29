"Мы запускаем новый тематический поезд "Путешествие по России" вместе с Ростуризмом. Ловите новый состав в течение 6 месяцев на Сокольнической линии и путешествуйте по нашей богатой стране", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что пять вагонов поезда посвящены путешествиям по 19 российским регионам. В их число вошли Калининград, Камчатка, Карелия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Алтай.

В московском метро существует традиция запуска тематических поездов. Ранее в 2021 году начали курсировать составы, посвященные безопасности детей, современному искусству, футболу.