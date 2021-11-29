“Венесуэла является отличной альтернативой карибским направлениям: Кубе, Мексике и Доминикане. Побывать в ней определенно стоит хотя бы раз в жизни. Страна занимает 10-е место в мире по географическому и биологическому разнообразию: здесь есть пляжи, леса и даже пустыня. Отели Венесуэлы предлагают туристам высокий уровень сервиса, качественную инфраструктуру и аутентичную кухню”, — сказала она.

По словам Якимовой, на первом этапе TEZ TOUR предложит своим клиентам отели категорий 3-4* и бутик-отели на островах Маргарита и Коче, где солнце светит 365 дней в году, а температура воздуха держится на уровне +25-30 °С. Постепенно ассортимент будет расширяться и для бронирования станут доступны размещение на материке, а также экскурсионные туры по всей Венесуэле.

«В Маракае — столице и крупнейшем городе штата Арагу — располагаются отели с большой территорией, бассейнами и гольф-полями. Аутентичная деревушка Чорони в том же штате идеально подходит любителям снорклинга и спокойного размеренного отдыха. Отдых на острове Маргарита понравится всем категориям туристов, но особенно понравится семьям с детьми, так как там песчаные и хорошо оборудованные пляжи. На острове доступно множество развлечений на любой вкус: например, есть парк аттракционов и заповедник, населенный различными видами птиц. Кроме того, гости могут дополнить пляжный отдых занятиями серфингом, виндсерфингом и кайтингом. В середине февраля в Венесуэле традиционно проходит карнавал, а весной целую неделю длится празднование Семана Санта”, — рассказывает Якимова.

Полетная программа будет выполняться на регулярных рейсах национального авиаперевозчика, авиакомпании Conviasa, из Москвы со стыковкой в Каракасе, в тариф включены багаж и питание. Продолжительность отдыха составит 11 ночей (для вылетающих первым рейсом — 10 ночей). Забронировать туры с проживанием в отеле категории 3* с завтраками можно по цене от 111 900 рублей на человека.

Венесуэла станет 34-м зарубежным направлением в ассортименте туроператора.

Авиасообщение между Россией и этой страной возобновилось в конце мая, после чего россиянам стали доступны поездки с целью туризма.

В октябре власти Венесуэлы ужесточили правила въезда в страну из-за ухудшения эпидемиологической обстановки — теперь всем российским туристам, независимо от наличия прививки, нужно сдавать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка о результате должна быть на английском языке, ее нужно показать сотрудникам авиакомпании при вылете, иначе не пустят на борт.

По прилете всем путешественникам необходимо будет сдать еще один ПЦР-тест в аэропорту, его стоимость составляет от $60 до 80, оплата возможна только наличными. Кроме того, в аэропорту можно сдать экспресс-тест. Желательно также оформить страховку, покрывающую лечение от коронавируса (у TEZ TOUR она включена в турпакеты). Туристу, у которого обнаружили коронавирус, придется соблюдать 15-дневный карантин в медицинском учреждении, а также пройти курс лечения по страховке или за свой счет.

Перед полетом всем туристам нужно зарегистрироваться на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить персональный QR-код, распечатать его и предъявить при въезде в страну.