Возможный объем частных и государственных инвестиций в проект может составить, по его словам, 20 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что общий размер привлекаемых частных инвестиций оценивается в 13 млрд рублей. Бюджетное финансирование в объеме не более 7 млрд рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа уже объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения. Окончательный объем государственных вложений определится по его итогам.

"У нас ни одной концессии в туризме в стране нет. Никто этим инструментом еще не пользовался в этой сфере. В 13 млрд рублей оценивается стоимость самого горнолыжного комплекса. Также мы планируем к 2025 году подведение к нему дороги и инженерных сетей". — сказал Калинин.

Он уточнил, что потенциальные инвесторы, которые работают за пределами Ямала, уже проявили интерес к конкурсу.

Основные объекты туркластера начнут функционировать, согласно плану, в 2025 году. В данный момент проведены исследования склона для горнолыжной базы, его перепад составляет 600-700 м. Планируется создать не менее 12 км горнолыжных трасс. Протяженность самой длинной оставит около 5 км.

В состав комплекса войдут две гостиницы по 150 номеров каждая. Прогнозируется, что туристический поток к 2034 году достигнет 140 тыс. человек ежегодно.

Как сообщалось, горнолыжный комплекс станет частью туристического кластера на Ямале. В него войдут также туристический комплекс "Харбейский", этностойбище, арктический зоопарк, музей "Аркториум", уникальные озера Большое Щучье и Хадатаеганлор и другие объекты. Калинин уточнил, что запустить туркомплекс на Харбее планируется уже в 2022 году.

"Это для нас возможность отработать очень многие туристические моменты: логистику, питание, подготовку персоналу — много всего", — сказал он.

Ранее сообщалось, что территория будущего комплекса располагается на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон с октября по июнь, когда другие такие курорты не функционируют. Ожидается, что больше половины турпотока обеспечат жители Ямала.

Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. Проект также направлен на стимулирование предпринимательской активности в регионе и улучшение качества услуг.