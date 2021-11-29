Церемония награждения победителей накануне состоялась в Москве.

Мэр города Константин Шестаков сообщил "Интерфаксу", что местные власти заинтересованы в привлечении новых отельных брендов.

"Развитие гостиничной отрасли — важно для города, который является центром развития России в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. Это один из важных критериев его успешности, как и развитие сервисных услуг, инвестиционной привлекательности. Важно, когда ты прилетаешь в город, а в городе есть сетевые отели, которые пришли из твоей страны... Мы бы хотели, чтобы Владивосток представляли в том числе и азиатские бренды, для нас это традиционно. Если мы говорим о потоке к нам туристов, то по понятным причинам это в большинстве гости из Японии, Кореи, Китая", — сказал Шестаков.

По его словам, в 2022 году во Владивостоке откроется новый 5-звездочный отель, оператором которой выступает японская компания Okura Nikko Hotel Management Co. Ltd. В этом году во Владивостоке открылся первый отель бренда Novotel французского гостиничного оператора Accor.