"Теперь при посещении организаций соцобслуживания, учреждений культуры, молодёжной политики и туризма, объектов спорта независимо от их формы собственности и цели визита необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или документ о перенесённом COVID-19, документ о наличии противопоказаний к вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Ямале с 25 октября посещать ночные клубы, детские центры, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, театры и другие досуговые заведения можно при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 и (или) QR-кода, справки о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад и (или) соответствующего QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, полученного не более чем за три дня до посещения заведения.