"Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области рекомендован запрет на въезд в Великоустюгский район организованных детских групп из других регионов в период новогодних и рождественских каникул в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, складывающейся на территории России из-за распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Запрет не распространяется на индивидуальных туристов и семей с детьми, которые планируют посетить Великоустюгский район во время новогодних и рождественских праздников. Для этого им необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании, либо трёхдневный отрицательный ПЦР-тест, уточнили в пресс-службе.

Комментарием от резиденции Деда Мороза "Интерфакс" пока не располагает.

6 октября в регионе была введена система QR-кодов на диспансеризацию, профосмотры, оказание плановой медицинской помощи и посещение общественных мест. 1 ноября к списку добавлены развлекательные, общественные, муниципальные, государственные учреждения, объекты спорта и культуры. Ограничения не распространяются на несовершеннолетних. Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер.