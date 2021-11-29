"Принятые ограничительные меры значимого результата не принесли ввиду их халатного исполнения: ночные клубы продолжают работать, несмотря на запрет, в торговых центрах QR-коды просят показать далеко не каждого покупателя. Только за прошедшую неделю выявлено свыше 200 нарушений", — написал Никонов.

В своем обращении к предпринимательскому сообществу он подчеркнул, что "в том числе от бизнеса зависит сегодня, как будет дальше развиваться эпидемиологическая ситуация".

"Не исключено, что в случае ее (эпидситуации — ИФ) ухудшения на территории края будет введён локдаун минимум на две недели. Мы обращаемся к предпринимателям и требуем более ответственного отношения к тем ограничительным мерам, которые принимаются на уровне правительства региона", — отметил зампред.

Отдельно он заметил, что необходимо соблюдать и требования касательно вакцинации сотрудников предприятий и организаций.

В настоящее время коечный фонд в регионе загружен более чем на 90%.

"Ресурсы здравоохранения между тем не безграничны и не дают возможности дальше разворачивать дополнительные койки для "ковидных" больных", — написал зампред.

На сегодняшний день в Хабаровском крае 1 тыс. 520 пациентов находятся на кислородной поддержке, 82 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки умерли семеро, за все время от COVID-19 погибло 1 тыс. 40 жителей края.

Хабаровский край занимает первое место в ДФО по приросту суточной заболеваемости коронавирусом. Ежедневный суточный прирост новых случаев коронавируса почти достиг 600, количество выявленных заражений приблизилось к 109 тысячам. За последние месяцы показатели увеличились вдвое.

Как сообщалось, с 1 ноября в Хабаровском крае заработала система QR-кодов, сначала их нужно было предъявлять только при посещении кинотеатров, театров, домов культуры, в цирке.

С 13 ноября введены коды в не только в общепите, но и в хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах. Их начали требовать при входе в торговые центры, где есть супермаркеты, а также в крытых рынках и в гипермаркетах строительных товаров. Также с 13 ноября QR-код нужен для поездки на междугороднем общественном транспорте.

С 1 декабря QR-коды понадобятся сотрудникам и посетителям органов исполнительной власти и муниципалитетов.

Обязательную вакцинацию в регионе ввели для студентов, вахтовых рабочих, сотрудников аэропортов, включая персонал авиакомпаний, работников морских, речных портов и транспортных компаний, а также людей старше 60 лет.