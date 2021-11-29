"По факту в начале следующего (2022) года у нас откроется японский сетевой отель линейки Okura. В этом (2021) году во Владивостоке открылся первый отель бренда Novotel (французского гостиничного оператора Accor — ИФ). Мы бы хотели, чтобы Владивосток представлял, в том числе и азиатские бренды, так как львиную долю в гостевом потоке в Приморье составляют туристы из Республики Корея в большей степени, Японии и Китая", — сообщил "Интерфаксу" глава администрации Владивостока Константин Шестаков.

В феврале 2021 года гендиректор АО "Многофункциональный гостиничный комплекс "Золотой Рог" (собственник нового отеля во Владивостоке) Антон Процентов сообщил о том, что гостиничный комплекс Okura Vladivostok будет сдан в эксплуатацию 31 июля, открытие было запланировано на осень.

Сообщалось, что Okura Vladivostok разместится на Корабельной набережной Владивостока. Отель будет рассчитан на 223 номера (площадью около 35 кв. метров каждый) и будет также включать рестораны, банкетный зал и другие объекты.

Okura Vladivostok станет первым отелем японской компании в России. В настоящее время во Владивостоке работает только один 5-звездочный отель — южнокорейский Lotte.

Okura Nikko Hotel Management Co. управляет 78 объектами недвижимости (52 в Японии и 26 за рубежом) и объединяет три гостиничные группы: Okura Hotels & Resorts, Nikko Hotels International и Hotel JAL City.