В феврале 2021 года гендиректор АО "Многофункциональный гостиничный комплекс "Золотой Рог" (собственник нового отеля во Владивостоке) Антон Процентов сообщил о том, что гостиничный комплекс Okura Vladivostok будет сдан в эксплуатацию 31 июля, открытие было запланировано на осень.
Сообщалось, что Okura Vladivostok разместится на Корабельной набережной Владивостока. Отель будет рассчитан на 223 номера (площадью около 35 кв. метров каждый) и будет также включать рестораны, банкетный зал и другие объекты.
Okura Vladivostok станет первым отелем японской компании в России. В настоящее время во Владивостоке работает только один 5-звездочный отель — южнокорейский Lotte.
Okura Nikko Hotel Management Co. управляет 78 объектами недвижимости (52 в Японии и 26 за рубежом) и объединяет три гостиничные группы: Okura Hotels & Resorts, Nikko Hotels International и Hotel JAL City.