Как сообщают израильские СМИ, ожидается, что решение окончательно будет утверждено в воскресенье и вступит в силу в ночь на 29 ноября. Планируется, что запрет на въезд будет действовать две недели.

Газета "Иедиот ахронот" отмечает, что Израиль стал первой в мире страной, закрывшей границы из-за нового штамма.

Ранее в Израиле выявили одного пациента с "омикроном". Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.

Кроме того, премьер страны Нафтали Беннет решил ввести более строгие правила для тестирования и самоизоляции прибывающих на родину из-за рубежа израильтян.

Жителям Израиля пока, за некоторыми исключениями, будет запрещено посещать десятки африканских стран, где, по мнению властей Израиля, активно распространяется новый вид коронавируса.

Правительство ввело и некоторые дополнительные ограничения на массовые мероприятия в стране. Они коснутся невакцинированных жителей.

Отмечается, что израильским спецслужбам вновь разрешат отслеживать данные, передаваемые мобильными телефонами граждан, чтобы определять, кто контактировал с заразившимися коронавирусом людьми.