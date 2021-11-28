Газета "Иедиот ахронот" отмечает, что Израиль стал первой в мире страной, закрывшей границы из-за нового штамма.
Ранее в Израиле выявили одного пациента с "омикроном". Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.
Кроме того, премьер страны Нафтали Беннет решил ввести более строгие правила для тестирования и самоизоляции прибывающих на родину из-за рубежа израильтян.
Жителям Израиля пока, за некоторыми исключениями, будет запрещено посещать десятки африканских стран, где, по мнению властей Израиля, активно распространяется новый вид коронавируса.
Правительство ввело и некоторые дополнительные ограничения на массовые мероприятия в стране. Они коснутся невакцинированных жителей.
Отмечается, что израильским спецслужбам вновь разрешат отслеживать данные, передаваемые мобильными телефонами граждан, чтобы определять, кто контактировал с заразившимися коронавирусом людьми.