"Следующий год мы объявили в Сочи Годом экологии, на улицах курорта появятся автобусы на электричестве и газе", — сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский в субботу.

Он отметил, что список моделей, которые протестируют, определили вместе с вице-губернатором Краснодарского края Александром Трембицким на рабочей встрече с представителями руководства предприятия "КАМАЗ" — одного из крупнейших производителей экотранспорта в России.

"Новый транспорт будет удобен для мам с колясками и маломобильных граждан, в нём будет комфортно и зимой и летом, и главное, он сохранит экологию нашего курорта", — подчеркнул градоначальник.

"Обкатаем на наших дорогах новые автобусы, посмотрим как они себя ведут в условиях сложного рельефа и в нашем климате. Обязательно изучим мнение техников, водителей и пассажиров. Собрав всю нужную информацию, примем окончательное решение и начнём обновлять наш автопарк", — написал Копайгородский.