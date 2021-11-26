"Роспотребнадзору совместно с Минтрансом организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании, Гонконга, КНР, Израиля, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

Данное решение также касается и иностранных граждан, "прибывающих из Китайской Народной Республики, Государства Израиль, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии".

Решение о проведении тестирования принято из-за обнаружения в этих странах или у граждан указанных государств нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.

Кроме того, оперштаб принял решение продлить приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года включительно.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529. был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

Он имеет 32 мутации, что называют серьезной проблемой, данный вариант может быстрее и активнее распространяться.