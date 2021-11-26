"Изначально контракт был заключен в октябре 2018 года со сроком окончания работ 1 декабря 2021 года. Несмотря на все усилия завершение работ в указанные сроки не представляется возможным. На ход исполнения контракта повлияли обстоятельства, связанные с распространением COVID-19 — они вызвали дефицит персонала и увеличение сроков поставки строительных материалов. Еще одной причиной стал резкий непрогнозируемый рост цен в 2021 году",- сказал Демидов.

По его словам, эти обстоятельства затормозили ход работ, которые возможно проводить только в теплое время года. Теперь возобновить модернизацию объекта компания сможет в новом строительном сезоне.

Демидов отметил, что продление срока ввода объекта не повлияет на увеличение стоимости работ. На данный момент готовность объекта — 70%.

В мэрии Волгограда "Интерфаксу" уточнили , что окончательный срок ввода объектов в эксплуатацию продлен до 1 июня 2022 года.

Как сообщалось, масштабная реконструкция центрального участка набережной Волгограда началась в 2017 году. Проект включил в себя четыре этапа восстановительных работ общей стоимостью порядка 2 млрд рублей.

Один из значимых этапов — реконструкция нижней террасы набережной. В рамках проекта вдоль Волги обустроят пешеходные и велодорожки, фонтаны разного дизайна, амфитеатр и пешеходный мост. Общая стоимость реконструкции нижней террасы — 1,8 млрд рублей.