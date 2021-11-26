"Более 21% или 46 стран к концу 2021 года остаются полностью закрытыми для международного туризма, еще 25% туристических направлений (55) закрыты частично. Открыты с ограничениями 112 стран или 52% всех направлений, принимавших туристов до пандемии. Все они требуют, чтобы по прибытии иностранные граждане предъявляли ПЦР-тест или тест на антиген. При этом 85 стран, что составляет 39% от общего числа, ослабили ограничения для полностью вакцинированных иностранных туристов, а 20 (9%) разрешают въезд только с полным курсом вакцинации", — сообщает UNWTO.

По данным организации, лишь четыре страны принимают туристов безо всяких ограничений. Это Мексика, Доминиканская республика, Колумбия и Коста-Рика.

"Как и прежде, ситуация очень различается в зависимости от региона мира. В Азиатско-Тихоокеанском регионе она остается наиболее тяжелой, здесь закрыто полностью 65% всех направлений. Европа, наоборот, практически открыта для путешествий, не принимают туристов здесь всего 7% стран. За ней следуют Африка (9%), Америка (10%) и Ближний Восток (15%)", — уточняет UNWTO.

Как отметил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили, постепенное ослабление ограничений на поездки имеет важное значение для возобновления туризма и возвращения его социальных и экономических выгод.

"Также важно, чтобы при введении ограничений правительства учитывали научные рекомендации, это позволит восстановить доверие к путешествиям и поможет обеспечить безопасность как путешественников, так и работников сферы туризма", — считает он.